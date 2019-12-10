Зеленский отверг изменение конституции Украины

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Украина не собирается менять конституцию под каким-либо внешним влиянием, заявил Украины Владимир Зеленский.

"Я хотел бы подчеркнуть те принципы, которые никогда не нарушу в качестве президента Украины, и частности, речь идёт о тех принципах, которые всегда будет защищать украинский народ: Украина является единой целостной страной, речь не идёт об изменении конституции Украины, и мы не позволим какому-то внешнему влиянию сказываться на политическом курсе Украины, который будет выбран украинским народом", - сказал Зеленский по итогам саммита в "нормандском формате".