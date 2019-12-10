Адвокат счел преувеличением слова Лаврова об угрожавшем дрелью в СИЗО Уилане

Российский МИД в свою очередь рассказал, как Уилан мог получить доступ к дрели

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана назвал преувеличенной приведенную главой МИД РФ Сергеем Лавровым информацию об угрозах его подзащитного в адрес сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

"Уилан находится в тюрьме, где лишен всех потребностей, какая может быть дрель, откуда она у него? Я думаю, что эта информация слишком преувеличена, я никогда не слышал от него никаких угроз в адрес ФСИН", - заявил "Интерфаксу" адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Он напомнил, что между Уиланом и сотрудниками СИЗО были недопонимания из-за языкового барьера, так как последние не знают английского языка, а его подзащитный очень плохо владеет русским.

Вместе с тем Жеребенков подчеркнул, что представители российского МИДа никогда не посещали Уилана в СИЗО и владеют информацией, полученной от третьих лиц.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Жеребенков сообщил, что его подчиненный, который уже почти год провел в российском СИЗО, чувствует себя уставшим. По его словам, Уилан страдает рядом заболеваний, в том числе паховой грыжей, но пока чувствует себя нормально.

В МИД РФ, комментируя слова адвоката, отметили, что защитники не помогают Уилану заявлениями о том, что у него не могло быть доступа к дрели.

"Рассказываем адвокатам, где Уилан "возьмет дрель". На столе у следователя стояла примерно такая, для прошивки документов. Ее Уилан и хотел использовать не по назначению. Так что советуем всем, кто защищает Уилана, ближе узнать клиента. И, возможно, что-то ему посоветовать", - говорится в комментарии в фейсбуке МИД РФ.

Глава МИД РФ на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что подозреваемый в России в шпионаже американец Уилан ведет себя вызывающе. "Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания", - сказал Лавров.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.