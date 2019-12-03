Посольство США сочло заявление МИД РФ по Уилану "фактологически неверным"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Заявление МИД РФ по обвиняемому в РФ в шпионаже американцу Полу Уилану "фактологически неверно", заявили во вторник в посольстве США в Москве.

"МИД РФ опубликовал очередное заявление в жанре "криминального чтива" о продолжающемся содержании под стажей Пола Уилана. Это заявление фактологически неверное", - написала в своём твиттере пресс-атташе американской дипмиссии Ребекка Росс.

В частности, в американской дипмиссии обратили внимание на тот факт, что Уилан "был задержан 29 декабря, а не 28-го, и, вопреки утверждениям МИД о том, что его поймали "с поличным", никаких доказательств преступления представлено так и не было".

"Здоровье Уилана ухудшается, и он нуждается в соответствующей и квалифицированной медпомощи. Посольство США неоднократно обращалось с просьбой о проведении независимого медосмотра, который бы внес ясность по всем вопросам о состоянии его здоровья", - подчеркнул Росс.

Она также обратила внимание на тот факт, что российской стороне известно, что Уилан не владеет русским языком, однако "ему отказывают в предоставлении перевода доказательной базы и судебных разбирательств".

"Как Пол должен понять суть обвинения, если он даже не может прочитать его текст?" - задалась вопросом представитель посольства США.

Среди других "фактов", которые приводит американская сторона и то, что "в феврале 2019 года посольство США и другие страны, гражданином которых является Уилан, обратились с просьбой о встрече с представителями МИД для официального обсуждения вопроса о задержании Пола". "Согласие МИДа на встречу не получено до сих пор", - написала Росс.

"За 11 месяцев своего задержания Уилан не смог совершить ни одного телефонного звонка. Он почти год не слышал голоса своих родителей. Когда ему позволят позвонить домой?" - продолжила она.

Росс заключает, что "министерство иностранных дел должно прекратить искажать факты". "Уилан не шпион. Доказательства так и не представлены. Ему по-прежнему не дают позвонить семье. Пора положить этому конец и отпустить Пола домой", - резюмировала она.

Заявление МИД РФ по Уилану

Ранее во вторник в МИД РФ заявили, что считают провокацией заявления Пола Уилана, а его жалобы на здоровье назвали симуляцией.

"Представители посольства США в России, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся Уилан, регулярно - фактически еженедельно - получают к нему доступ. Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе - не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы", - говорится в опубликованном во вторник на сайте МИД РФ комментарии.

Там подчеркнули, что его жалобы на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились. Сам Уилан при этом получает "квалифицированную лечебную помощь" как от врачей СИЗО, так и от специалистов городских медицинских учреждений, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В частности, подчеркнули на Смоленской площади, в сентябре "для него было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний".

"Так что здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки", - заключили в МИД РФ.

Дело Уилана

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Уилан также утверждал, что его арест стал местью за американские санкции против РФ.