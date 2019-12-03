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Посольство США сочло заявление МИД РФ по Уилану "фактологически неверным"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Заявление МИД РФ по обвиняемому в РФ в шпионаже американцу Полу Уилану "фактологически неверно", заявили во вторник в посольстве США в Москве.

"МИД РФ опубликовал очередное заявление в жанре "криминального чтива" о продолжающемся содержании под стажей Пола Уилана. Это заявление фактологически неверное", - написала в своём твиттере пресс-атташе американской дипмиссии Ребекка Росс.

В частности, в американской дипмиссии обратили внимание на тот факт, что Уилан "был задержан 29 декабря, а не 28-го, и, вопреки утверждениям МИД о том, что его поймали "с поличным", никаких доказательств преступления представлено так и не было".

"Здоровье Уилана ухудшается, и он нуждается в соответствующей и квалифицированной медпомощи. Посольство США неоднократно обращалось с просьбой о проведении независимого медосмотра, который бы внес ясность по всем вопросам о состоянии его здоровья", - подчеркнул Росс.

Она также обратила внимание на тот факт, что российской стороне известно, что Уилан не владеет русским языком, однако "ему отказывают в предоставлении перевода доказательной базы и судебных разбирательств".

"Как Пол должен понять суть обвинения, если он даже не может прочитать его текст?" - задалась вопросом представитель посольства США.

Среди других "фактов", которые приводит американская сторона и то, что "в феврале 2019 года посольство США и другие страны, гражданином которых является Уилан, обратились с просьбой о встрече с представителями МИД для официального обсуждения вопроса о задержании Пола". "Согласие МИДа на встречу не получено до сих пор", - написала Росс.

"За 11 месяцев своего задержания Уилан не смог совершить ни одного телефонного звонка. Он почти год не слышал голоса своих родителей. Когда ему позволят позвонить домой?" - продолжила она.

Росс заключает, что "министерство иностранных дел должно прекратить искажать факты". "Уилан не шпион. Доказательства так и не представлены. Ему по-прежнему не дают позвонить семье. Пора положить этому конец и отпустить Пола домой", - резюмировала она.

Заявление МИД РФ по Уилану

Ранее во вторник в МИД РФ заявили, что считают провокацией заявления Пола Уилана, а его жалобы на здоровье назвали симуляцией.

"Представители посольства США в России, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся Уилан, регулярно - фактически еженедельно - получают к нему доступ. Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе - не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы", - говорится в опубликованном во вторник на сайте МИД РФ комментарии.

Там подчеркнули, что его жалобы на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились. Сам Уилан при этом получает "квалифицированную лечебную помощь" как от врачей СИЗО, так и от специалистов городских медицинских учреждений, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В частности, подчеркнули на Смоленской площади, в сентябре "для него было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний".

"Так что здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки", - заключили в МИД РФ.

Дело Уилана

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Уилан также утверждал, что его арест стал местью за американские санкции против РФ.

Ребекка Росс Пол Уилан МИД РФ США

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