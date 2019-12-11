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В ОНК заявили о соблюдении прав Уилана, несмотря на "негатив" с его стороны

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСИН не нарушают законные права американского гражданина Пола Уилана, находящегося в СИЗО по обвинению в шпионаже, сообщает московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в твиттере.

"Несмотря на негатив и попытки нарушения правил распорядка со стороны Уилана, его законные права (в том числе на медпомощь) в учреждении не нарушаются", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Уилан ведет себя вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН и "грозится просверлить им голову дрелью". В ОНК подчеркнули, что неоднократно навещали американца в СИЗО и подтверждают сказанное Лавровым. Адвокат Владимир Жеребенков заявил "Интерфаксу", что эта информация преувеличена и он никогда не слышал угроз в адрес ФСИН от Уилана.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

ОНК Пол Уилан Сергей Лавров

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