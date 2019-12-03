МИД РФ обвинил американца Уилана в симуляции болезни

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают провокацией заявления обвиняемого в шпионаже в РФ американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.

"Представители посольства США в России, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся Уилан, регулярно - фактически еженедельно - получают к нему доступ. Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе - не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы", - говорится в опубликованном во вторник на сайте министерства комментарии.

Там подчеркнули, что жалобы Уилана на условия содержания в московском СИЗО "Лефортово" и действия следователей ни разу не подтвердились. Сам Уилан при этом получает "квалифицированную лечебную помощь" как от врачей изолятора, так и от специалистов столичных медицинских учреждений, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В частности, подчеркнули на Смоленской площади, в сентябре "для него было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний". "Так что здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки", - заключили в МИД РФ.

Дело "шпиона" Уилана

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Жеребенков пояснил, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.

Временный поверенный в делах США в РФ Джули Фишер заявила 27 ноября, что за 11 месяцев нахождения Уилана в следственном изоляторе у него ухудшилось здоровье. "Один высокопоставленный российский чиновник предлагал привести к Полу гражданского врача, но до сих пор нам этого не позволили. Пора положить этому конец", - сказала американский дипломат.