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Трамп выплатил $2 млн за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в соответствии с решением суда выплатил $2 млн за использование средств из своего благотворительного фонда Trump Foundation для финансирования избирательной кампании в 2016 году, сообщает NBC News со ссылкой на избранного генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

"Не только Trump Foundation был закрыт за нарушения, но и президент был вынужден заплатить $2 млн за нецелевое использование благотворительных средств ради собственной политической выгоды. Благотворительность не является средством для достижения цели, поэтому эти убытки говорят о злоупотреблении властью президентом и представляют собой победу некоммерческих (организаций - ИФ), которые следуют закону", - заявила она.

В ноябре суд в Нью-Йорке обязал президента США выплатить в пользу ряда некоммерческих организаций $2 млн в качестве компенсации убытков, которые они понесли из-за действий Трампа.

Иск к Трампу был подан в 2018 году. В нем утверждалось, что президент США и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний, злоупотребив льготными налоговыми условиями для благотворительных фондов и использовав Trump Foundation как "чековую книжку" для обслуживания президентской кампании Трампа.

В декабре прошлого года Трамп после судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation.

Дональд Трамп Trump Foundation Летиция Джеймс Барбара Андервуд США Нью-Йорк

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