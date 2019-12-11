Поиск

Испанская полиция задержала 33 участника чата для педофилов в WhatsApp

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Национальная полиция в сотрудничестве с Европолом задержала 33 человека в 11 странах по подозрению в причастности к распространению детской порнографии в чате в WhatsApp, сообщает EFE.

Большинство из них - 17 человек - были задержаны в Испании. Причем, как отмечает агентство, 14 задержанных сами оказались несовершеннолетними.

По данным "Би-би-си", аресты также были произведены в Уругвае, Великобритании, Эквадоре, Коста-Рике, Перу, Индии, Италии, Франции, Пакистане и Сирии. Полиция Испании вела расследование более двух лет после получения информации о существовании такого чата.

Отмечается, что часть контента в чате была "экстремальной", часть - законной, но не предназначенной для несовершеннолетних лиц.

Испания Европол

Новости

Трамп выплатил $2 млн за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

ООН не смогла подтвердить, что объекты Saudi Aramco обстрелял Иран

Адвокат сообщил о тяжелом физическом и психологическом состоянии Ассанжа

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Лавров заявил о готовности рассмотреть любые варианты продления СНВ-III

Полицейский и трое прохожих погибли при стрельбе в Нью-Джерси

Суд в Петербурге арестовал гендиректора "Метростроя" по обвинению в растрате

Суд в Петербурге арестовал гендиректора "Метростроя" по обвинению в растрате

Адвокат счел преувеличением слова Лаврова об угрожавшем дрелью в СИЗО Уилане

Россия предложила США продлить ДСНВ

Помпео заявил Лаврову о недопустимости вмешательства РФ в дела США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');