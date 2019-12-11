Испанская полиция задержала 33 участника чата для педофилов в WhatsApp

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Национальная полиция в сотрудничестве с Европолом задержала 33 человека в 11 странах по подозрению в причастности к распространению детской порнографии в чате в WhatsApp, сообщает EFE.

Большинство из них - 17 человек - были задержаны в Испании. Причем, как отмечает агентство, 14 задержанных сами оказались несовершеннолетними.

По данным "Би-би-си", аресты также были произведены в Уругвае, Великобритании, Эквадоре, Коста-Рике, Перу, Индии, Италии, Франции, Пакистане и Сирии. Полиция Испании вела расследование более двух лет после получения информации о существовании такого чата.

Отмечается, что часть контента в чате была "экстремальной", часть - законной, но не предназначенной для несовершеннолетних лиц.