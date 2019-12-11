Поиск

Госдеп заверил, что санкции США не направлены против законопослушных россиян

Госдеп заверил, что санкции США не направлены против законопослушных россиян
Государственный секретарь США Майк Помпео
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются россиян, соблюдающих законы.

"Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами", - цитирует Госдепартамент в твиттере слова Помпео.

В среду комитет по иностранным делам Сената США обсудит ряд законопроектов, в частности, документ, требующий от Помпео определить, следует ли вносить Россию в список государств - спонсоров терроризма, а также следует ли внести "вооруженные формирования, поддерживаемые Россией на Украине, в перечень иностранных террористических организаций". Об этом говорится в описании законопроекта, представленного 11 апреля сенатором-республиканцем Кори Гарднером.

Чтобы стать законом, этот документ должен быть утвержден в комитете, затем - в Сенате и в Палате представителей, а после этого подписан президентом США Дональдом Трампом.

Если такой закон будет принят, то в течение 90 дней после его вступления в силу Помпео должен будет направить свое заключение о том, соответствует Россия ли критериям "государства - спонсора терроризма", соответствующим комитетам. Также не позднее 90 дней после вступления закона в силу Помпео должен направить комитетам заключение относительно вооруженных формирований, действующих в Донбассе.

Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий. Расширение ограничительных мер против РФ в настоящее время продолжается.

Госдепартамент США США Майк Помпео

Новости

Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующему "нормандскому саммиту"

Протесты в Гонконге

Тайвань пообещал помочь желающим покинуть Гонконг "из-за царящего там насилия"

Тайвань пообещал помочь желающим покинуть Гонконг "из-за царящего там насилия"

В турецкой Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Госсекретарь США сообщил о рекордном расширении санкционных списков

Путин назвал беспардонной ложью "антисоветскую" резолюцию Европарламента

Путин назвал беспардонной ложью "антисоветскую" резолюцию Европарламента

После драки в Раде, в которой серьезно пострадал депутат, завели уголовное дело

Суд на Украине заочно приговорил депутата Госдумы к 14 годам за госизмену

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Депутат от партии Зеленского госпитализирован после драки в Раде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');