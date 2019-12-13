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Консерваторы Джонсона получили большинство в парламенте в Великобритании

Консерваторы Джонсона получили большинство в парламенте в Великобритании
Борис Джонсон
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правящая Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов, свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

Великобритания Борис Джонсон

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