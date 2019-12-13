Военные гидрографы из РФ открыли коралловые острова в Красном море

Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Четыре ранее неизвестных участка суши обнаружил экипаж гидрографического судна "Донузлав" во время исследований в Черном, Средиземном и Красном морях, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

В сообщении, поступившем в "Интерфакс", говорится, что экипаж судна очертил сразу четыре ранее неизвестных участка суши, обнаруженные в Красном море, и исследовал три острова. Итогом их работы стало открытие коралловых островов, обновление картографической информации и заполнение так называемых "белых пятен" на участках моря, которые ранее не исследовались. В предыдущий раз гидрографы ЧФ обследовали эту акваторию лишь в 1911 году.

По данным штаба ЧФ, результаты исследований переданы в центральное картографическое производство Военно-морского флота, их будут использовать корректировки навигационных карт для безопасного движения военных и гражданских судов.

"За 99 дней похода экипаж "Донузлава" прошел более 5,5 тыс. морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории площадью около 7 тыс. квадратных километров в Черном, Средиземном и Красном морях", - сказано в сообщении.

ГС "Донузлав" оснащено оборудованием для радиолокационных, метеорологических и химико-гидрологических наблюдений, двумя гидрографическими промерными катерами. Экипаж 58 человек, на борт может быть принята научная группа из 12 человек.