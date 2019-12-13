Китайский Синьцзян - прекрасное место, где царит гармония

Статья посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя специально для "Интерфакса"

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй Фото: Пресс-служба

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В нынешнем году исполнилось 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики (КНР), а также 70 лет мирному освобождению Синьцзяна. Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР является самой большой по площади территориально-административной единицей Китая и одним из пяти автономных районов компактного проживания национальных меньшинств.

За 70 лет, благодаря заботе ЦК КПК, поддержке всей страны, общим усилиям всех синьцзянцев, эта сверкающая жемчужина на Великом шелковом пути вновь засияла ярким светом. В настоящее время 25 млн синьцзянцев в процессе реализации программы "Один пояс, один путь" вписывают новую главу в истории своего района.

С 60 года до н.э., когда центральные власти китайской династии Западная Хань создали Наместничество Сиюй (Западного края), и Синьцзян – в переводе с китайского – Новая граница официально стал частью территории Китая. 1 октября 1955 года был официально образован Синьцзян-Уйгурский автономный район.

За 64 года в Синьцзяне произошли потрясающие изменения. В 2018 году общий объем экономики Синьцзяна достиг 1,2 трлн юаней, увеличившись почти в 200 раз по сравнению с 1952 годом, ВВП на душу населения вырос с 166 юаней в 1992 году до 49 тыс. юаней в 2018 году. Общий объем внешней торговли достиг 20 млрд долларов США - это в 1481 раз больше, чем в 1950 году. Структура производства Синьцзяна совершила качественный скачок, превратив район в крупнейшую китайскую базу производства хлопка, а также свежих и сухих фруктов. Отрасль туризма Синьцзяна растет стремительными темпами: в 2018 году число посетивших Синьцзян китайских и иностранных туристов достигло 150 млн человек, увеличившись на 40,1% по сравнению с предыдущим годом.

Бурное развитие экономики в Синьцзяне напрямую способствовало повышению уровня жизни местного населения и улучшению общественного благополучия. В районе существует система обязательного девятилетнего образования, повсеместно действует улучшенная система лечения и профилактики заболеваемости на трех уровнях административных единиц: уездов, волостей и деревень, что позволило повысить среднюю продолжительность жизни до 72,35 лет.

С момента образования нового Китая центральное правительство страны предоставило Синьцзяну государственные субсидии в размере 2,35 трлн юаней. 19 провинций и городов центрального подчинения Китая оказывают адресную поддержку Синьцзяну, в рамках которой было вложено 1,8 трлн юаней, что позволило СУАР встать на рельсы быстрого экономического развития.

В то же время, Синьцзян сталкивается с серьезными вызовами в области обеспечения безопасности. С 90-х годов прошлого века "три силы зла" (терроризм, сепаратизм и экстремизм) внутри страны и за рубежом спланировали и совершили в Синьцзяне несколько тысяч жестоких терактов. Всеобщее негодование вызвали потрясшие весь мир акты насилия 5 июля 2009 года, унесшие огромное число человеческих жизней. Кровавый инцидент показал всем нам, что в отсутствии стабильности и правопорядка не приходится и говорить о процветании и развитии. В условиях заполонивших мир "фейковых новостей" и злонамеренных спекуляций о ситуации в СУАР власти автономного района, выдержав прессинг, принимают комплекс мер в соответствии с законом. Они не только наносят удар по правонарушениям, но и активно изыскивают пути дерадикализации и превентивной борьбы с терроризмом, благодаря чему добились больших успехов в области управления Синьцзяном.

Однако международная антикитайская деятельность не сворачивается, внутренние сепаратистские силы активизируются, отдельные страны практикуют двойные стандарты, тщетно пытаются использовать Синьцзян в своих целях для раскола Китая и сдерживания развития страны. В связи с этим можно сказать, что ноша по защите стабильности и развития Синьцзяна, по-прежнему тяжела, а путь далек.

Радует, что российские друзья, представляющие различные круги общества, и также СМИ России правильно понимают и оценивают происходящее.

Примером могут служить статьи российских журналистов, написанные по итогам посещения СУАР и образовательно-воспитательных центров, которые в США и на Западе называют, почему-то, концлагерями.

Эти центры открыты для того, чтобы гуманным путем, который жители Синьцзяна выбрали в ходе продолжительной борьбы с терроризмом и экстремистской идеологией, добиться полного искоренения экстремизма, распространения принципов верховенства права и просвещения. Полученные в центрах знания и профессиональные навыки предоставляют шансы на трудоустройство, а также помогают людям, попавшим под влияние идей экстремизма и терроризма, как можно скорее вернуться в общество и жить нормальной жизнью.

В связи с тем, что в некоторых районах Синьцзяна жители достаточно слабо владеют государственным общеупотребительным устным и письменным языком, имеют скудные знания о верховенстве права, обладают низкими профессиональными навыками, они легко попадают под влияние идеологии терроризма и экстремизма, зачастую под давлением подстрекательства и угроз. С учетом этого, используя опыт международного сообщества по борьбе с терроризмом, была разработана учебная программа, направленная на изучение государственного общеупотребительного языка, законов, профессиональных технических навыков, основ дерадикализации. Здесь нет так называемого "лишения прав человека", учащиеся по достижению определенного уровня, успешно завершают образовательный курс и могут отправляться куда хотят. Образовательно-воспитательные центры не имеют ничего общего с "концлагерями", которыми их представляют на Западе, в них нет дискриминации, жестокого обращения и кровопролития. Наоборот, все больше выпускников, используя полученные здесь навыки, вступают на путь повышения благосостояния и счастливой жизни.

В Синьцзяне в последние 3 года не происходят теракты, район в результате борьбы с терроризмом и дерадикализации, получает экономические дивиденды, ситуация с общественным порядком явно меняется к лучшему, успешно осуществляется экономическое развитие. Наглядным примером является привлекательность САУР для китайских и иностранных туристов.

Еще я должен всем сказать, что Синьцзян - это свободная земля. Центральное правительство Китая всегда придает большое значение свободе вероисповедания местного населения, принимает разнообразные меры для его защиты, всегда обеспечивает соблюдение культурных традиций представителей всех народностей, живущих здесь, а также прав на использование национального языка. В Синьцзяне есть мечети, церкви, буддийские монастыри, даосские храмы - всего почти 25 тыс. мест отправления религиозных обрядов, общее число лиц, имеющих религиозный сан, приближается к 30 тысячам, открыто свыше десяти исламских религиозных учебных заведений (медресе).

Великолепная традиционная культура малых народностей оберегается и развивается, многовековое искусство уйгурских мукамов, киргизский эпос "Манас" включены в составленный ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия человечества. Устный и письменный уйгурский язык широко применяется в правосудии, административном управлении, образовании, прессе и издательском деле, теле- и радиовещании, интернете, общественной жизни. Права женщин, детей, пожилых и инвалидов в полной мере получают здесь уважение и законную защиту.

В прошлом Синьцзяна было и процветание, связанное с древним Великим Шелковым путем, но были и горькие годы смуты, кровопролития и беспорядков. Народ Синьцзяна прекрасно понимает, что ему нужно, что он должен выбрать, а что - отвергнуть. И в эту прекрасную новую эпоху сердечный и гостеприимный народ Синьцзяна приветствует российских друзей, приезжающих сюда, чтобы своими глазами увидеть, как

"Золотятся колосья пшеницы, ароматен цветущий рис,

Ветер колышет траву, здесь бродят стада, тучны и обширны,

Спелые дыни и виноград спорят, кто медовей и слаще,

А злато и уголь родятся в недрах земли".

Все это - Синьцзян.