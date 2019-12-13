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Лукашенко посетовал на министров, после докладов которых ему не хочется жить

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на министров, после докладов которых ему "жить не хочется".

"С утра напакостят так... После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь", - сказал Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов в Минске в пятницу, сравнив работу президента с врачебной практикой. Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Знаю, вам очень тяжело. Врач - жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение", - отметил президент.

По словам Лукашенко, аналогичная ситуация складывается и в его работе. "Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Она благородная", - добавил глава республики.

Александр Лукашенко Белоруссия Минск

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