В ЛНР осудили работавшего на украинские спецслужбы латвийского шпиона "Эльфа"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщило об обвинительном приговоре по делу гражданина Латвии, который по заданию украинских спецслужб шпионил на территории республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГБ ЛНР.

По данным ведомства, речь идет о Валентисе Веселовсе (Валентине Веселове). МГБ установило, что украинские спецслужбы завербовали латвийца в 2004 году, присвоив ему псевдоним "Эльф". В 2014 году "Эльфа" забросили на территорию ЛНР для шпионажа.

По информации министерства, агент украинских спецслужб собирал и передавал сведения военного характера, касающиеся Народной милиции ЛНР, данные о социально-политической и экономической ситуации в республике, "а также иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности Луганской народной республики".

По материалам уголовного дела, возбужденного следователями МГБ (ст. 336 УК ЛНР - "Шпионаж"), Верховный суд республики приговорил латвийца к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, резюмировали в министерстве.