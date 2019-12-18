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Мусульманка выиграла иск на $120 тыс. за приказ тюремщиков снять хиджаб

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мусульманка, проживающая в штате Миннесота, США, выиграла иск на $120 тыс. за то, что в тюрьме ее заставили снять хиджаб и платье-абайю, сообщает в среду The Guardian.

По словам 57-летней истицы, пребывание в тюрьме округа Рамси в 2013 году было для нее унизительным опытом. Она была арестована после того, как пропустила заседание суда по делу о нарушении правил дорожного движения.

По прибытии ей сначала велели снять хиджаб, чтобы сделать фотографию, которая, как обещали полицейские, не должна была появиться в публичном пространстве. Позднее женщина обнаружила фотографию в интернете. Кроме того, бывшая заключенная рассказала, что вместо хиджаба ей выдали простыню, а также заставили снять абайю для переодевания в тюремную робу, и ей пришлось делать это на глазах охранников-мужчин.

По решению суда, в тюрьме будут введены особые правила обращения с заключенными, религиозные убеждения предусматривают ношение особой одежды.

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