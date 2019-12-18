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Киев отказался обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Представители Киева отказываются обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Как заявил журналистам полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Борис Грызлов, ТКГ на встрече в среду обсудила вопрос поэтапного продолжения разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, в том числе вопрос соглашения о разведении сил и средств на трех новых участках.

"При этом, киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка - должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств", - сказал Грызлов.

Тем не менее, Киев и Донбасс подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года.

"Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля", - сказал Грызлов.

По его словам, главной темой сегодняшней встречи стала реализация задач, обозначенных в парижском документе от 9 декабря, в том числе вопросов связанные с правовым статусом Донбасса.

"Контактная группа обсудила задачи, связанные с правовым статусом Донецка и Луганска. Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины, и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска. Именно такой подход отражен и в парижском документе "нормандской четверки", - сказал Грызлов.

Донбасс Россия Украина

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