Байден и другие кандидаты в президенты от демократов поддержали голосование по импичменту Трампу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Большинство кандидатов в президенты США от Демократической партии приветствовали голосование Палаты представителей в поддержку импичмента против президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп злоупотребил своей властью, нарушил присягу и предал наше государство. Это торжественный момент для нашей страны. В Соединенных Штатах Америки никто не стоит выше закона - даже президент", - написал бывший вице-президент Джо Байден в твиттере.

В свою очередь, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич отметил, что на голосовании в среду Конгресс должен был защищать верховенство закона, национальную безопасность и демократию США от президента, "который ставит свои собственные интересы выше интересов Америки".

"Речь идет об эпохе, которая наступит после того, как этот президент покинет свой пост. Более чем когда-либо нам нужно руководство, чтобы собрать обломки и повести нашу страну вперед", - написал он в твиттере.

Сенатор Элизабет Уоррен в электронном письме сторонникам сообщила, что выполнит свой долг во время процесса импичмента, который, как ожидается, начнется в Сенате в январе. "Но важно помнить, что Трамп - это всего лишь худший симптом, а не причина фальсифицированной, коррумпированной системы. Системы, которая вознаграждает богатых и влиятельных и оставляет позади рабочих", -отметила она.

"Поскольку процесс (импичмента - ИФ) направляется в Сенат для судебного разбирательства, я буду поддерживать свою священную клятву охранять и защищать Конституцию. Это судебное разбирательство требует беспристрастного и тщательного рассмотрения доказательств. Нам должны быть представлены соответствующие свидетели и документы...", - написал тем временем сенатор Кори Букер.

Между тем, сенатор Берни Сандерс заявил в твиттере: "Сегодня печальный, но необходимый день для американской демократии. Палата представителей США проголосовала за импичмент президента Трампа, и это правильно".

Он также отметил, что лидер сенатского большинства Митч Макконнелл должен провести полное и справедливое судебное разбирательство, чтобы "привлечь этого президента к ответственности".

Член кабинета министров бывшего президента США Барака Обамы Хулиан Кастро призвал Макконнелла отказаться от судебного разбирательства в Сенате. "Он (Макконнелл - ИФ) должен взять самоотвод, и Сенат должен выполнить свой конституционный долг. Отстранить Дональда Трампа от должности", - написал Кастро в твиттере.

Сенатор Эми Клобучар также отметила, что Палата представителей выполнила свой конституционный долг, и никто в США не стоит выше закона.

Сенатор Майкл Беннет выразил надежду, что этот процесс сделает демократию США "сильнее". "Вместе мы можем послать безошибочный сигнал всему миру и следующему поколению: независимо от того, кто занимает Белый дом, наши ценности остаются верными - и никто не стоит выше закона", - написал он в твиттере.

Бывший губернатор Массачусетса Деваль Патрик также охарактеризовал голосование как "серьезное и трудное", но "необходимое". "Он (Трамп-ИФ) будет привлечен к ответственности за угрозу благополучию нашей демократии", - написал он в своем твиттере.

Тем временем экс-мэр Нью Йорка Майк Блумберг заявил, что все более очевидно, что республиканцы Сената не поддержат импичмент Трампа. "Вот почему так важно, чтобы мы выдвинули кандидата, который дает нам лучший шанс победить Трампа и вернуть нашу страну ", - добавил Блумберг в своем заявлении, опубликованном в твиттер.

В свою очередь, законодатель Палаты представителей Тулси Габбард объяснила, почему воздержалась во время голосования по импичменту Трампу. "Я не могла, положа руку на сердце, проголосовать против импичмента, поскольку я считаю, что президент Трамп виновен в нарушениях", - говорится в заявлении Габбард. "Я также не могу, положа руку на сердце, проголосовать за импичмент, потому что отстранение действующего президента не должно быть результатом партийного процесса, который подогревает межпартийная враждебность, так сильно разделившая нашу страну", - добавила она.

Ранее члены Палаты представителей США проголосовали за импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. За оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей. Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота" и "охотой на ведьм".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который произошел 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.