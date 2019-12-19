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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

При разработке нового плана обороны Белоруссии учли опыт конфликта на Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - При подготовке утвержденного в четверг Советом безопасности нового плана обороны Белоруссии учитывались наихудшие для страны варианты развития обстановки, в частности, опыт конфликта на Украине, заявил исполняющий обязанности начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Александр Вольфович.

"(При разработке плана обороны - ИФ) изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле. Исходя из этого сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта. В плане обороны заложены адекватные меры реагирования", - сказал Вольфович, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, в качестве угрозы военные сейчас не рассматривают, но и не исключают крупномасштабную войну как таковую. "Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому: расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы. Сейчас очень широко используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую. В противовес этому у нас разработан свой комплекс мер", - отметил и.о. главы Генштаба.

При этом, добавил Вольфович, Белоруссия не рассматривает другие государства в качестве возможного агрессора. "Мы миролюбивая страна, у нас оборонительная военная доктрина, которая предусматривает защиту своей земли", - резюмировал он.

Как сообщалось, ранее в четверг Совет безопасности Белоруссии одобрил новый план обороны республики и концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года, документы подписал президент Александр Лукашенко.

"Очень приземленный" план обороны

Как заявил госсекретарь Совбеза Станислав Зась, в новом плане обороны "акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании". "Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане, разработаны документы по стратегическому сдерживанию", - отметил Зась.

По словам госсекретаря, также в новом плане уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации в стране. "Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта", - подчеркнул Зась.

В свою очередь министр обороны Андрей Равков отметил, что новый план обороны "очень приземленный" - в нем расписаны мероприятия, которые будут проводиться в мирное время, в период нарастания угрозы и в военное время.

Он также пояснил, что собой представляет стратегическое сдерживание, предусмотренное планом обороны. "В него мы заложили все действия военных структур, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к госорганам, которые обязаны уже в мирное время проводить ряд мероприятий, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю", - сказал министр.

Кроме того, продолжил Равков, уточнена система управления государством на военное время. "Она проверена на нескольких учениях. Мы уверены, что она позволит четко, целенаправленно, результативно руководить всеми силами и средствами при защите государства", - заявил глава Минобороны.

Александр Вольфович Александр Лукашенко Белоруссия

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