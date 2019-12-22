Поиск

МИД России предупредил о перебоях в работе транспорта во Франции из-за забастовки

МИД России предупредил о перебоях в работе транспорта во Франции из-за забастовки
На Лионском вокзале во время профсоюзной забастовки в Париже
Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции продолжается общенациональная забастовка работников транспорта, нарушена работа парижского метро и междугородних скоростных экспрессов, сообщает в воскресенье ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ).

Как отмечается в сообщении центра в твиттере, в Париже функционируют только две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV. В понедельник ожидаются более существенные транспортные сбои, сказали в ДСКЦ.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Акции не прекратились и после того, как власти пообещали некоторые уступки. В частности, было принято решение повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет только в 2027 году.

Крупнейшие французские профсоюзы, в том числе Всеобщая конфедерация труда, 18 декабря объявили, что не будут прекращать забастовки на время рождественских праздников. Их представители указали, что намерены продолжать протесты до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.

Франция

Новости по теме

Новости

В Чикаго 13 человек получили огнестрельные ранения из-за конфликта

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Макрон отказался от президентской пенсии

Макрон отказался от президентской пенсии

Корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

В Гонконге пресекли беспорядки на митинге в поддержку мусульман в Синьцзяне

Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

Гани признали победителем на выборах президента Афганистана

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');