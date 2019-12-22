МИД России предупредил о перебоях в работе транспорта во Франции из-за забастовки

На Лионском вокзале во время профсоюзной забастовки в Париже Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции продолжается общенациональная забастовка работников транспорта, нарушена работа парижского метро и междугородних скоростных экспрессов, сообщает в воскресенье ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ).

Как отмечается в сообщении центра в твиттере, в Париже функционируют только две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV. В понедельник ожидаются более существенные транспортные сбои, сказали в ДСКЦ.

#Франция - в стране продолжается общенациональная забастовка работников транспорта; в Париже функционируют только две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV; 23 декабря ожидаются более существенные транспортные сбои pic.twitter.com/KbZFOZl5Sq — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 22 декабря 2019 г.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Акции не прекратились и после того, как власти пообещали некоторые уступки. В частности, было принято решение повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет только в 2027 году.

Крупнейшие французские профсоюзы, в том числе Всеобщая конфедерация труда, 18 декабря объявили, что не будут прекращать забастовки на время рождественских праздников. Их представители указали, что намерены продолжать протесты до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.