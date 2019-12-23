Пес в Бельгии под Рождество вернулся домой после 6 лет блужданий

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Бельгии собака в канун западного Рождества вернулась домой спустя шесть лет после того, как сбежала, сообщает в понедельник бельгийский телеканал RTBF.

Английский спрингер-спаниель по кличке Хьюстон ушёл из дома в пригороде Брюсселя в августе 2013 года. На седьмой год отсутствия пса, к одному из брюссельских магазинов вызвали полицию: у входа сидела бездомная собака. Определить хозяина питомца удалось по электронному чипу.

"Я с тех пор не меняла номер своего мобильного телефона, записанного на чипе. Мне позвонили из полиции. Я сразу подумала о моем автомобиле - правильно ли я его запарковала. А они сказали мне, что нашли мою собаку", - рассказала хозяйка пса Франсуаза.

Хьюстон не сразу смог узнать её, зато дома он почти сразу смог всё вспомнить. "Было много народа. Он совсем растерялся. Оглядывался вокруг. Когда приехали домой, он всё узнал: моего мужа, сына... Теперь он стал вести себя как прежде. Но только опасается незнакомых людей и особенно двери, когда она открывается и закрывается. Сразу видно, что он боится повторения", - добавила Франсуаза.

По ее словам, произошедшее - это "почти чудо". "Я не знаю, у кого он был всё это время, и кто его отпустил. И не узнаю никогда. Но я думаю, что о таком милом псе, как он, будут сильно сожалеть", - отметила хозяйка Хьюстона.