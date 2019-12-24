Лукашенко опроверг свою причастность к исчезновению белорусских политиков в 90-х

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Reuters

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает свою причастность к исчезновению и возможному убийству ряда белорусских политиков в конце 1990-х годов.

Ранее в декабре экс-боец спецотряда белорусского МВД Юрий Гаравский заявил в интервью Deutsche Welle, что якобы участвовал в похищении и убийстве политических противников Лукашенко: экс-министра внутренних дел республики Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко.

"Никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду. (...) Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (директор ФСБ России Александр Бортников - ИФ), ни наш Вакульчик (глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик - ИФ), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики", - сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

Президент заверил, что никогда в жизни не давал и не будет давать команды совершать эти политические преступления. "Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси (нескольких человек - ИФ)", - продолжил глава государства.

Лукашенко призвал "не грузить" на него такие обвинения, так как он не был заинтересован в устранении упомянутых политиков. "Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар (экс-глава Центризбиркома - ИФ) был всегда моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были", - заметил Лукашенко. Бизнесмена Анатолия Красовского, по словам президента, он "вообще не знал".

Лукашенко также считает публикацию Deutsche Welle провокацией. Однако, по его словам, он поручил Следственному комитету "разобраться" с озвученной информацией.

"Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное же дело существует. Пусть он приедет, даст показания. Он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД (Федеральная разведывательная служба Германии - ИФ), с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов (главред "Эха Москвы Алексей Венедиктов - ИФ) пусть там будет, известный человек. Дайте показания. Тишина", - сказал глава государства.

Лукашенко также предположил, что причина появления подобных сообщений в СМИ, - приближающиеся выборы президента Белоруссии, которые намечены на 2020 год.