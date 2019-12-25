МИД РФ назвал возможный ответ на санкции США против "Северного потока 2"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - сказал замминистра.

По словам Рябкова, ограничения на въезд в РФ могут ввести против тех американских политиков, которые проявляли "наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации (по "Северному потоку 2" - ИФ) и других санкционных инициатив, а их немало, больше десятка разного рода проектов циркулируют в Конгрессе".

"Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным - могут путешествовать по нашей стране - границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм", - пояснил замглавы МИД.

Вместе с тем Рябков также отметил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении Соединенных Штатов за санкции против "Северного потока 2". "Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", - сказал он.

При этом замминистра не исключил, что Вашингтон продолжит в наступающем году расширять антироссийские санкции. "К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях - эти циклы продолжаются", - сказал Рябков.

При этом дипломат пообещал, что Москва также будет реагировать на эти меры Вашингтона - "взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".

В понедельник, 23 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва не оставит без ответа введенные США санкции против "Северного потока 2". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать возможные ответные меры на эти действия Вашингтона.

21 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд. В бюджет, одобренный Сенатом, включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", выделение на сдерживание России $734 млн.

Медведев позднее заявил, что эти санкции не повлияют на реализацию "Северного потока 2", задержка в строительстве составит всего несколько месяцев.