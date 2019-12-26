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Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований (Национальной полиции - ИФ) в Киевской области", - говорится в сообщении. Правоохранительные органы вычислили Батыра Бухарского, задержали его и сообщили об этом европейским коллегам.

В украинской полиции проинформировали, что с 2017 года "вор в законе" находился в международном розыске за совершение преступлений в Испании. Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по "отмыванию" денег. Полученные преступным путем средства легализовали с помощью покупки недвижимости.

Отмечается, что Батыр Бухарский был коронован в 1998 году в Москве "вором в законе" Дедом Хасаном и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке Япончик.

После задержания 48-летнего гражданина РФ, являющегося уроженцем Узбекистана, поместили в пункт временного пребывания иностранцев. Во вторник, 24 декабря, "вор в законе" был выслан в Испанию.

Батыр Бухарский Украина Испания

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