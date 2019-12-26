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Российско-турецкий патруль на северо-западе Сирии прошел по новому маршруту

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские и турецкие военные в четверг провели очередное совместное патрулирование на северо-западе Сирии, сообщает министерство обороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, 26 декабря совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал новый район сирийско-турецкой границы.

Там сообщили, что патруль стартовал от пункта перехода населенного пункта Гариб, преодолел более 60 километров менее чем за два часа и вернулся в исходную точку. В ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Новый район патрулирования находился в нескольких километрах к востоку от сирийского Кобани", отметили в министерстве.

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В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Воздушное патрулирование осуществляли вертолеты армейской авиации ВКС России. Кроме того, с воздуха обстановку на маршруте движения колонны в режиме реального времени контролировал российский беспилотник "Орлан-10".

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Россией и Турцией. Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы помогают обеспечивать безопасность населения и поддерживать порядок, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.

Впервые патрулирование на севере Сирии военные полицейские РФ провели 23 октября.

Минобороны РФ Турция Сирия

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