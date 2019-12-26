Украинский военный погиб и еще двое пострадали из-за подрыва на мине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще двое получили ранения в результате подрыва на мине у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"По информации нашего источника в штабе 93-й бригады (ВСУ), 25 декабря в результате подрыва на своей мине погиб один военнослужащий бригады, еще двое получили ранения", - сказал Филипоненко в четверг журналистам.

По его данным, подрыв произошел, когда военнослужащие уточняли на местности карту минных полей. "В ходе разбирательства выяснилось, что мина, унесшая жизнь военнослужащего, на карте, переданной командованием 14-й бригады в ходе ротации, указана не была. Доклад в вышестоящий штаб о небоевой потере от командира 93-й бригады не поступал", - сказал Филипоненко.