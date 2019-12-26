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Снежная лавина обрушилась на горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На горнолыжном курорте Андерматт в швейцарском кантоне Ури сошла лавина, сообщает Spiegel.

Лавина сошла на одном из горнолыжных склонов курорта Андерматт в четверг утром. Спасатели ищут людей, которые могли оказаться под завалами снега. Двое туристов уже были найдены. Они доставлены в больницу вертолетом Службы спасения в Альпах в центральной Швейцарии.

Посольство РФ в Швейцарии сообщает в фейсбуке, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины.

По данным местной полиции, уровень лавинной опасности в Андерматте составляет три балла ("значительная опасность"). В спасательной операции задействованы вертолеты и собаки.

В последние три дня на курорте выпало очень много снега. Лавины могли быть вызваны фрирайдерами, которые катаются вне маркированных трасс, пишет издание Bote.

Андерматт - горнолыжный курорт в центральной Швейцарии в 140 км от Цюриха. Суммарная протяженность размеченных трасс составляет 120 км.

Швейцария

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