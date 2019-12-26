Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения", - сказал Загороднюк во время брифинга в министерстве обороны в четверг.

По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить. "Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.

Ранее в 2019 года Киев и самопровозглашенные республики Донбасса смогли развести силы и средства на трех пилотных участках в зоне конфликта - в Станице Луганской, поселках Золотое и Петровское.