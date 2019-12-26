Поиск

Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения", - сказал Загороднюк во время брифинга в министерстве обороны в четверг.

По его словам, пока название новых точек нельзя озвучить. "Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.

Ранее в 2019 года Киев и самопровозглашенные республики Донбасса смогли развести силы и средства на трех пилотных участках в зоне конфликта - в Станице Луганской, поселках Золотое и Петровское.

Минобороны Украины Андрей Загороднюк Украина Донбасс

Новости по теме

Новости

Украина заключила контракты на поставку второй партии американских Javelin

Москва назвала странными претензии Берлина к РФ в рамках "дела Хангошвили"

Москва назвала странными претензии Берлина к РФ в рамках "дела Хангошвили"

Киев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабря

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

WSJ оценила в $75 млрд помощь компании Huawei от правительства Китая

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Израиль ответил на выпущенную из Газы ракету ударами по объектам ХАМАС

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

Израиль заявил о перехвате ракеты из Газы во время предвыборного митинга Нетаньяху

Что произошло за день: среда, 25 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');