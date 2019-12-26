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Впервые в новейшей истории в Японии казнен иностранец

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый смертный приговор в отношении иностранца в четверг приведен в исполнение в новейшей истории Японии, сообщает японская пресса со ссылкой на министерство юстиции страны.

Гражданин КНР был признан виновным в убийстве японской семьи из четырех человек. Преступление было совершено в 2003 году с двумя подельниками, также гражданами КНР, которые успели уехать в Китай, но были арестованы на родине. Один подельник был признан виновным и казнен в КНР в 2005 году, другой осужден на пожизненное заключение.

Смертная казнь приводится в Японии в исполнение через повешение.

Япония

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