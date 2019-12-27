Москалькову попросили вмешаться в ситуацию с арестом российских моряков в Греции

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российское подразделение международного Комитета защиты прав человека обратилось к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи с арестом в Греции 14 российских моряков, сообщил "Интерфаксу" вице-президент организации Иван Мельников.

"В комитет обратились родственники и представители задержанных в 2019 году в Греции 14 граждан РФ, уехавших на заработки за рубеж для работы матросами на гражданских судах", - сказал он. По словам Мельникова, в Греции этих россиян подозревают в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Двое из этих российских моряков уже приговорены к 20 годам заключения, также сообщил Мельников. В настоящее время эти приговоры обжалованы, добавил он.

Мельников отметил, что по имеющейся у него информации, почти все обвиняемые граждане РФ искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие близлежащие страны. В основном морякам предлагалось работать в экипажах парусных яхт, перевозить туристов из Турции в Грецию и Италию. При этом проживание, питание, обучение и билеты оплачивались работодателям.

"Исполняя свои обязанности, они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт, они были введены в заблуждение своими работодателями. В результате россияне стали жертвами так называемых черных работодателей, размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях, и оказались в итоге в различных СИЗО Греции при том, что задержанных граждан других государств в основном отпускали", - сказал Мельников.

Правозащитник призвал Москалькову оказать поддержку арестованным россиянам в плане защиты прав. Он также заявил, что морякам требуется поддержка консульских работников, чтобы те присутствовали на каждом судебном процессе и следственных действиях. "Семьям моряков, учитывая, что они в основном малообеспеченные граждане из различных регионов, необходимо оказать помощь в подборе и оплате адвокатов в Греции, а также помощь в сборе и передаче гуманитарной помощи задержанным в изоляторы", - резюмировал Мельников.