США нанесли удары по пяти объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - США в ответ на атаки со стороны действующей в Ираке и Сирии шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удар по ряду объектов этой группы, говорится в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана.

"В ответ на продолжающиеся атаки со стороны "Катаиб Хезболла" (КХ) на иракские базы, где располагаются коалиционные силы операции "Непоколебимая решимость", войска США осуществили точные оборонительные удары по пяти объектам КХ в Ираке и Сирии, что сократит возможности КХ проводить в будущем атаки против коалиционных сил", - отмечается в документе.

В Пентагоне пояснили, что три объекта КХ располагались в Ираке и два - в Сирии. Речь идет о складах с вооружением, а также о командных центрах, где планировались удары по силам коалиции.

В Минобороны США утверждают, что КХ связаны с иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции и получали помощь от Ирана, в том числе вооружением, для атак против коалиционных сил.

Пентагон также напомнил, что силы коалиции находятся на иракской территории по приглашению Багдада для окончательного разгрома группировки ИГ (запрещена в РФ) и никак не нарушают суверенитет Ирака. "США, однако, не воздержатся от права на самооборону", - подчеркивается в заявлении.

"Иран и подконтрольные им силы КХ должны прекратить атаки на силы США и коалиции и уважать суверенитет Ирака, чтобы избежать дальнейших оборонительных мер со стороны США", - также говорится в нем.

Ранее в субботу стало известно, что несколько ракетных снарядов было пущено по иракской военной базе К1 в районе города Киркук, на которой размещен американский воинский контингент. Один американский военнослужащий погиб.

"Катаиб Хезболла" является частью проиранских шиитских формирований в Ираке.