Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после процедуры обмена в Донбассе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский после состоявшегося в воскресенье в Донбассе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса поблагодарил лидеров стран нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина).

"Хочу поблагодарить всех лидеров "Нормандской четверки". (...) Все, о чем договаривались, выполнено в этом вопросе", – сказал Зеленский.

По последней информации, Украина передала Донбассу 124 человека, из самопровозглашенных республик на Украину отправились 76 человек.