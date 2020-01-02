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Работавший при Обаме экс-министр вышел из президентской гонки в США

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро в четверг объявил, что он прекращает президентскую кампанию.

"С глубокой признательностью всем моим сторонникам я прекращаю свою президентскую кампанию... Я продолжу бороться за Америку, в которой важен каждый, и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в этой борьбе", - написал Кастро в твиттере.

Комментируя свое решение, он отметил, что, "учитывая условия" предвыборной кампании, пришел к выводу, что "наше время пока не настало".

Кастро в январе 2019 года официально объявил об участии в борьбе за место кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года.

СМИ подчеркивают, что Кастро был единственным латиноамериканским участником президентской гонке 2020 года. В ходе предвыборной кампании рейтинги Кастро были довольно низкими, о поддержке ему заявлял только 1% сторонников демократов.

Кастро учился в Стэнфордском университете, затем получил образование в Гарварде. В 2009 году он стал мэром родного города Сан-Антонио в Техасе. С 2014 по 2017 гг. он был министром жилищного строительства и городского развития в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Джулиан Кастро Барак Обама США

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