Косачев не исключил, что Иран ускорит создание ядерного оружия после убийства Сулеймани

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Убив генерала Касема Сулеймани, США уничтожили надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы, и теперь Тегеран может ускорить создание ядерного оружия, заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать", - написал он на своей странице в фейсбуке, комментируя уничтожение генерала.

Как сообщалось, командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью генерала.