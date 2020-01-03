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МИД России назвал убийство Сулеймани авантюрным шагом США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведет к росту напряженности во всем регионе, заявили в пятницу в МИД России.

Как подчеркнули на Смоленской площади, "убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг".

В МИД России добавили, что Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана, выразив соболезнования иранскому народу.

Как сообщалось, командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Ирак Иран Касем Сулеймани КСИР

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