Лидер Ирана назначил нового командующего спецподразделением "Кудс"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каана новым командующим спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в пятницу иранское агентство Tasnim.

Каан занял место генерала Касема Сулеймани, ликвидированного ранее военными США в Багдаде.

Ранее стало известно о гибели Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Также он объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью генерала.