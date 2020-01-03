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Трамп высказался после гибели иранского генерала Сулеймани

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с утверждением, что, хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами.

"Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами", - написал он в твиттере.

В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.

Ранее, после появления сообщений о ликвидации военными США командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулейсмани, Трамп разместил в твиттере изображение флага Штатов.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Он объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

США Дональд Трамп Иран Касем Сулеймани

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