Экс-глава HBO Плеплер займется производством контента для видеосервиса Apple

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Бывший председатель совета директоров и главный исполнительный директор американского кабельного телеканала HBO Ричард Плеплер займется производством контента для нового видеосервиса Apple TV+.

Он подписал эксклюзивное соглашение с Apple сроком на пять лет, сообщила компания.

По условиям контракта Плеплер будет заниматься производством сериалов, художественных и документальных фильмов. Он будет работать с Джейми Эрлихтом и Заком Ван Амбургом, которые возглавляют глобальную команду Apple по производству видео.

Подписав контракт с Плеплером, Apple TV+ привлек на свою сторону опытного специалиста в отрасли на фоне конкуренции с видеосервисами Netflix Inc. и Amazon.com Inc., пишет The Wall Street Journal.

Плеплер проработал в HBO около 30 лет, шесть из которых в качестве CEO. Он покинул телеканал в феврале прошлого года в связи со слиянием Time Warner Inc., владеющей одноименной киностудией и рядом телеканалов, в числе которых HBO, с оператором связи AT&T Inc. Впоследствии он основал свою компанию Eden Productions.

Apple запустила собственный видеосервис в ноябре. Стоимость его использования составляет $4,99 в месяц, однако при покупке любого устройства Apple сервис будет бесплатным в течение года. Компания заключила соглашения о производстве контента с продюсером Стивеном Спилбергом, а также телеведущей Опрой Уинфри.

По данным осведомленных источников WSJ, Apple также ведет переговоры с MGM Holdings Inc., которая является материнской компанией киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, а также с организаторами студенческой спортивной конференции Pac-12 Conference.