Что произошло за сутки: понедельник, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- Иран объявил о последнем этапе сокращений обязательств по СВПД. Это означает окончательный выход из так называемой ядерной сделки, заключенной в 2015 году, - Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе. Тегеран отказался от ограничений по количеству центрифуг для обогащения урана, и теперь уровень обогащения урана будет зависеть только от возможностей и потребностей страны. При этом Иран не отказывается от сотрудничества с МАГАТЭ.

- В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Премию в номинации "Лучший фильм - драма" получила картина "1917" Сэма Мендеса, который стал также обладателем награды в категории "Лучший режиссер". Хоакин Феникс признан лучшим драматическим актером за роль в фильме Тодда Филлипса "Джокер". Приз в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино. Бред Питт и Лора Дерн стали обладателями "Золотого глобуса" как лучшие актер и актриса второго плана. Рене Зеллвегер, исполнившая главную роль в фильме "Джуди", получила премию за лучшую женскую роль в драме. Лучшим иностранным фильмом стали "Паразиты" Пон Чжун Хо. "Чернобыль" завоевал награду в номинации "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм". Лучшей оригинальной песней признана композиция из фильма "Рокетмен" "(l'm Gonna) Love Me Again" Элтона Джона.

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери в связи с убийством командующего спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. Собеседники обсудили, как не допустить эскалации обстановки в Сирии и ближневосточном регионе после гибели Сулеймани. Накануне, 5 января, Шойгу обсудил по телефону с главой национальной разведки Турции возможные совместные действия по деэскалации на Ближнем Востоке.

- Канцлер Германии Ангела Меркель посетит РФ с рабочим визитом 11 января по приглашению президента России Владимира Путина. Планируется обсудить ситуацию в Сирии, Ливию, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. Будет затронута также украинская тема.

- В подмосковном поселке городского округа Лосино-Петровский нашли мертвыми двух братьев. У одного из них - у 36-летнего мужчины - огнестрельное ранение груди, у второго мужчины, которому 31 год, - огнестрельное ранение головы. По предварительным данным следствия, младший брат во время конфликта убил старшего, а затем покончил с собой. В СМИ сообщалось, что старшим из братьев может быть топ-менеджер "Роскосмоса" Сергей Хайкин. Сначала в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что он не является сотрудником госкорпорации, а затем уточнили, что убитый мужчина работал в "дочке" "Роскосмоса".

- Трамп пообещал "небывалые санкции" Ираку и заявил, что США не выведут войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за военно-воздушную базу, которая обошлась Штатам в миллиарды долларов. Так американский президент отреагировал на то, что парламент Ирака накануне в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории. Между тем Ирак в понедельник начал готовиться к выводу иностранных войск и начал с того, что ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории страны.

- Силы Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара вошли в город-порт Сирт. Это родной город бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи.

- Сбежавшего от японского суда Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры. Попав на борт частного самолета, 65-летний экс-глава Nissan и Renault вылетел из Японии в Турцию, а в Стамбуле его переправили на другой самолет, доставивший в Бейрут - столицу Ливана. У Гона есть гражданство этой страны: она не экстрадирует своих граждан по запросу других государств. В Бейруте Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия.