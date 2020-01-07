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Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, ранее отстыковавшийся от Международной космической станции, в 18:47 по Москве во вторник штатно приводнился в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Как отметили в компании, завершена третья миссия этого корабля на МКС и обратно.

Приводнение было осуществлено в запланированном морском районе в 326 км к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния). В месте посадки спускаемую капсулу ожидало поисково-спасательное судно NRC Quest компании SpaceX, которое обеспечит ее доставку на сушу.

Корабль привез на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведенных на МКС.

Как сообщалось, отстыковка "грузовика" от МКС после месячного пребывания в ее составе была совершена в 13:05 по Москве во вторник.

МКС НАСА Cargo Dragon SpaceX

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