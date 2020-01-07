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Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX во вторник успешно расстыковался с Международной космической станцией и после схождения с орбиты совершит приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По командам из Центра управления полетами в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела "грузовик" от МКС на безопасное расстояние и в 05:05 по времени Восточного побережья США (13:05 по Москве) выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

По данным американского космического агентства, мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы планируется в 10:47 по времени Восточного побережья США (18:47 по Москве) в Тихом океане к юго-западу от Калифорнии. Она привезет на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МКС.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным кораблем для снабжения станции, который способен возвращать грузы на Землю.

НАСА МКС Cargo Dragon SpaceX

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