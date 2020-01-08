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МИД РФ предупредил об изменениях в авиарейсах из-за забастовки во Франции

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Во Франции продолжается общенациональная забастовка работников транспорта, возможны изменения в расписании авиарейсов, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в твиттере.

"9 января состоится общенациональная забастовка работников гражданской авиации, возможны изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении.

В ДСКЦ добавили, что "9 и 11 января в Париже и других крупных городах страны ожидаются демонстрации профсоюзов против проекта государственной пенсионной реформы".

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Франция

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