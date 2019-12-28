Во Франции работники общественного транспорта продолжила забастовку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Работники системы общественного транспорта Франции продолжили в субботу забастовку, невзирая на приближение Нового года, сообщает французского телевидение.

В частности, перебои затронули высокоскоростные поезда TGV, лишь 60% которых в субботу выполняют свои маршруты. Кроме того, закрыто несколько линий парижского метро. С перебоями работает транспорт в пригородах столицы Франции.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн, тем не менее, отметила, что видит признаки постепенного возвращения ситуации в норму, так как в прошлые дни перебои были значительно серьезнее.

Забастовки проводятся уже несколько недель в знак протеста против подготовленного правительством плана пенсионной реформы. В акциях протеста участвуют далеко не одни работники общественного транспорта. Однако в преддверии Нового года, когда многие французы уезжают на праздники, именно вопрос о работе транспорта обсуждается активнее всего.