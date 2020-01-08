Иракский имам счел обострение между Ираном с США завершенным

Моктада ас-Садр Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Обострение в отношениях между США и Ираном подошло к концу, заявил в среду влиятельный в Ираке шиитский имам Моктада ас-Садр.

По сообщению европейских СМИ, он назвал кризис "завершенным". Кроме того, имам призвал поддерживающие его шиитские военизированные группировки "проявить сдержанность и не проводить военных операций" против иностранных сил в Ираке до тех пор, пока есть возможность добиться вывода военных США и их союзников мирными способами.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп в ответ на проведенный Ираном обстрел иракских баз, на которых находятся американские военные, заявил о решении ввести новые санкции против Тегерана. При этом, он не стал объявлять об ответных военных мерах.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.