Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Иракский имам счел обострение между Ираном с США завершенным

Иракский имам счел обострение между Ираном с США завершенным
Моктада ас-Садр
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Обострение в отношениях между США и Ираном подошло к концу, заявил в среду влиятельный в Ираке шиитский имам Моктада ас-Садр.

По сообщению европейских СМИ, он назвал кризис "завершенным". Кроме того, имам призвал поддерживающие его шиитские военизированные группировки "проявить сдержанность и не проводить военных операций" против иностранных сил в Ираке до тех пор, пока есть возможность добиться вывода военных США и их союзников мирными способами.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп в ответ на проведенный Ираном обстрел иракских баз, на которых находятся американские военные, заявил о решении ввести новые санкции против Тегерана. При этом, он не стал объявлять об ответных военных мерах.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Ирак Иран

Новости

Трамп рассказал о работе США над созданием гиперзвуковых ракет

Что произошло за день: среда, 8 января

Медведев поручил представить предложения по безопасности россиян на Ближнем Востоке

США введут дополнительные экономические санкции против Ирана

Президент США предложил России и Китаю отказаться от СВПД

Удар Ирана по военным базам США

Трамп заявил, что американцы не пострадали при иранском обстреле в Ираке

Трамп заявил, что американцы не пострадали при иранском обстреле в Ираке

Представители сторон ливийского конфликта оказались в Риме

В Нигерии освободили похищенных пиратами российских моряков

В Нигерии освободили похищенных пиратами российских моряков

Путин и Эрдоган предложили объявить перемирие в Ливии

Удар Ирана по военным базам США

Рухани предостерег Вашингтон от резких шагов после ударов Ирана по базам США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');