Госавиаслужба Украины запретила авиакомпаниям страны перелеты над Ираком

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после крушения самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все пассажиры и члены экипажа - более 170 человек - погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

В посольстве Украины в Иране заявили, что по предварительной информации, самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя по техническим причинам, пока версия теракта исключается.

При этом в авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) не видят среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы прервал свой визит в Оман. Он попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране.

Boeing 737-800 был выпущен в 2016 году и куплен авиакомпанией новым у производителя, говорится в заявлении авиакомпании. "Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МАУ в фейсбуке в среду утром.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - подчеркивается в сообщении МАУ.

Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, 82 гражданина Ирана погибли при крушении Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране. "Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3", - написал Пристайко в своем микроблоге в соцсети Twitter.