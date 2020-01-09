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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В госдепе заявили, что в Ираке не хотят вывода войск США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство Ирака настроено против выполнения резолюции парламента, касающейся вывода иностранных войск из страны, считает высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Кто в Ираке будет заниматься выполнением решения парламента о выводе американских войск? Могу предположить, что на сегодня ни один человек в правительстве Ирака не захочет этого", - сказал дипломат на брифинге.

По его словам, сложно предполагать, что далее будет делать парламент, "но я бы предложил считать в качестве отправной точки, что резолюция, которую он принял, не является обязательной".

В воскресенье минувшей недели парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

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