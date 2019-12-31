Австралийский город оказался в ловушке из-за подступающего лесного пожара

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Город Маллакута на юго-восточном побережье Австралии оказался отрезан от цивилизации из-за приближающегося лесного пожара, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Численность населения Маллакуты - около четырех тысяч человек. Местные жители были вынуждены отступать к воде, так как огонь начал охватывать здания, город заволокло дымом.

Власти штата Виктория заявили о планах эвакуировать жителей Маллакуты с побережья по воде.

Ситуация с лесными пожарами в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс - одних из самых густонаселенных в Австралии - осложнилась из-за жару и сильного ветра, а также молний.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, число погибших в результате пожаров выросло до 12: в городе Кобарго погибли два человека, предположительно, отец и сын. В Виктории пропали без вести четыре человека, в Новом Южном Уэльсе - один человек.

В преддверии Нового года в охваченных пожарами районах Австралии запрещены фейерверки. Однако было сделано исключено для Сиднея: несмотря на критику в связи с готовящимися празднованиями, ожидается, что шоу фейерверков в Сиднее посетит около 1 млн человек и оно принесет прибыль в $91 млн.