Туроператоры раскритиковали запрет встречать туристов с табличками в аэропорту Стамбула

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Недавний запрет встречать туристов с табличками в аэропорту Стамбула неудобен и для отдыхающих, и для принимающих компаний, заявил гендиректор туроператора "Интурист" Сергей Толчин. Запрет с 1 января ввел оператор аэропорта Istanbul Grand Airport (IGA).

По словам Толчина, таблички запретили, чтобы помешать нелегальным таксистам, которые возят иностранцев по завышенным ценам. Однако фактически запрет помешает туристам быстро ориентироваться и искать встречающий транспорт. Запрет противоречит общемировой практике, добавил он, отметив, что во многих аэропортах размещают официальные стойки туроператоров.

О запрете "Интурист" проинформировали стамбульские партнеры за неделю до новогодних пиков загрузки, добавили в пресс-службе компании. Теперь клиентов туроператора встречают сотрудники в фирменной одежде с логотипом компании, отдыхающие пока не жаловались.

В Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) запрет назвали "ударом по въездному туризму", добавили в "Интуристе".

Запрет на таблички с именами туристов или названиями туристических компаний коснулся туроператоров и агентств, служб такси и других транспортных компаний, сообщал "Вестник АТОР". Штраф за нарушение составляет 320 лир (48 евро). Доступ в зону встреч оставили только для частных лиц - родственников и друзей прибывших.

Встретить пассажира представители компаний смогут, только купив у оператора аэропорта специальное разрешение, и только в небольшом зале на 50 человек. За это право компания должна платить 4 евро плюс НДС за каждого гостя. Списки прибывающих каждым рейсом следует подавать заранее, депозит оплачивается на три месяца вперед. Таблички запрещены и в этом зале, фамилии прилетающих пассажиров высвечиваются на специальном табло на колонне. На табло помещаются не больше 10 фамилий. Зал пассажиры должны искать сами и только по англоязычным указателям.

Представители принимающих фирм заявили "Вестнику АТОР", что запрет стал для рынка полной неожиданностью. Они считают, что компания-оператор аэропорта хочет вынудить их платить за комфортную встречу клиентов и усложнила даже сбор туристов на улице. В результате сбор прибывающих туристов затягивается на полтора-два часа, пишет издание.