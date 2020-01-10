Организатор акций против интеграции Белоруссии и РФ вышел на свободу и тут же получил новый арест

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), один из организаторов акций протеста против интеграции Белоруссии и России Павел Северинец в пятницу утром отбыл наказание в виде 15 суток ареста, однако в полдень суд назначил ему еще 30 суток ареста.

"Павел Северинец - 15 суток за 20 декабря (акцию протеста, прошедшую 20 декабря - ИФ) и 15 суток за 21 декабря (аналогичную акцию - ИФ)", - написала сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Ольга Ковалькова в Facebook по итогам заседания суда Советского района Минска.

Как сообщалось, Северинец 26 декабря был приговорен к штрафу в размере 50 базовых величин (1,275 тыс. белорусских рублей, или свыше $600) за призыв к участию в несанкционированной акции против углубления интеграции Белоруссии и России в Минске 7 декабря.

Кроме того, оппозиционер был отправлен в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома отбывать 15-суточный арест за участие в акции 7 декабря (соответствующее наказание политику было назначено судом 18 декабря, однако тогда после заседания он был отпущен).

Как сообщалось, 7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. На мероприятиях никого не задерживали.