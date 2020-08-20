Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:25Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Белорусский оппозиционер Северинец задержан по уголовному делу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На белорусского оппозиционного политика Павла Северинца завели уголовное дело.

"На Павла заведено уголовное дело по ст. 108. Задержан на 72 часа", - написала мать политика Татьяна на своей странице в фейсбуке.

Согласно статье 108 УПК Белоруссии "Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления", подозреваемый может быть задержан "действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования".

Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца).

Также у Северинца остались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре прошлого года.

Северинец - один из основателей, бывший лидер молодежной организации партии БНФ - "Молодой Фронт". Один из лидеров партии Белорусская христианская демократия, признан правозащитниками политическим заключенным.

Павел Северинец Белоруссия

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

СК Белоруссии проверит сообщения об изнасилованиях девушек в СИЗО

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Пандемия коронавируса

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

Ядерное топливо загружено в первый энергоблок БелАЭС

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');