Белорусский оппозиционер Северинец задержан по уголовному делу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На белорусского оппозиционного политика Павла Северинца завели уголовное дело.

"На Павла заведено уголовное дело по ст. 108. Задержан на 72 часа", - написала мать политика Татьяна на своей странице в фейсбуке.

Согласно статье 108 УПК Белоруссии "Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления", подозреваемый может быть задержан "действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования".

Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца).

Также у Северинца остались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре прошлого года.

Северинец - один из основателей, бывший лидер молодежной организации партии БНФ - "Молодой Фронт". Один из лидеров партии Белорусская христианская демократия, признан правозащитниками политическим заключенным.