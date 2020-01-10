Что произошло за день: пятница, 10 января

Расследование крушения "Боинга" в Тегеране, переговоры с оппозицией в Абхазии, а также опасное сближение российского и американского кораблей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Американская разведка пришла к выводу, что "Боинг" был сбит в Тегеране двумя иранскими ракетами. CNN сообщает, что США исходят из того, что пассажирский лайнер был уничтожен по ошибке. Между тем телеканал ABC News сообщил, что разведывательный спутник США перед крушением самолета зафиксировал тепловой след двух иранских ракет. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил попадания ракеты в самолет, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о доверии данным разведок, но подчеркнул необходимость расследования. Украина получила доступ к "черным ящикам" и записям диспетчеров.

- В Абхазии начались переговоры между президентом и оппозицией. В администрации президента заявили, что в попытке госпереворота накануне приняли участие представители ДНР. В свою очередь в Совете безопасности республики обвинили оппозиционеров в краже оружия при захвате здания администрации. Один из организаторов протестов Ахра Авидзба заявил, что оружие пропало еще до прихода активистов.

- ВМС США сообщили об опасном приближении российского корабля к американскому эсминцу. Инцидент произошел 9 января в Аравийском море, США заявили о провокации.

- Самолет авиакомпании NordWind получил повреждения при посадке в Анталье. AirportHaber сообщил, что часть шасси пробила корпус самолета. По данным источника, на борту не было пассажиров, никто не пострадал.

- "ИрАэро" потребовала у АО "Гражданские самолеты Сухого" компенсации за проблемы с SSJ-100. По данным источника, авиакомпания требует 1,9 млрд рублей за эксплуатацию модели с 2016 года. Это связано с тем, что в парке "ИрАэро" девять SSJ-100, но только пять из них исправны, а один служит донором запчастей.

- В Сиднее и других городах Австралии прошли многотысячные акции протеста. Участники требовали отставки премьер-министра Скотта Моррисона, который, по их мнению, не справляется с климатическими вызовами.

- Комедия "Холоп" заняла третье место по кассовым сборам среди российских фильмов с господдержкой. С 26 декабря он собрал более 2 млрд рублей и уступает только "Т-34" режиссера Алексея Сидорова (2,2 млрд рублей) и "Движению вверх" режиссера Антона Мегердичева (2,9 млрд рублей).