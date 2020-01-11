Помпео оценил перспективы работы нового посла США в России

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - США стремятся к конструктивным и продуктивным отношениям с РФ, и новый посол в Москве Джон Салливан поможет в работе над этим, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

"Я рад, что привёл к присяге Джона Салливана, который стал нашим новым послом в России. Джон, несомненно, является нужным человеком в посольстве США в России, чтобы заняться важными делами, поскольку мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Российской Федерацией", - написал Помпео в своём твиттере.

Ранее Госдеп сообщал, что церемония приведения Салливана к присяге была запланирована на 23:00 мск пятницы.

Салливан до недавних пор занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Это - вторая по значимости должность в Госдепе.

Как ожидается, Салливан прибудет в Москву 16 января. До него пост посла занимал Джон Ханстман, который подал в отставку в августе прошлого года.